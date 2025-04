Die Wettaffäre im italienischen Fußball zieht weitere Kreise. Laut den Nachrichtenagenturen ANSA und AGI hat die Mailänder Staatsanwaltschaft gegen zwölf aktuelle und ehemalige Spieler der Serie A im Zusammenhang mit Wetten auf mutmaßlich illegalen Plattformen neue Ermittlungen aufgenommen. In einer am Freitagmorgen veröffentlichten Erklärung gab die Mailänder Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie fünf Personen, die die illegalen Plattformen von einem Juweliergeschäft in der Stadt aus organisierten und verwalteten, „wegen illegaler Glücksspielaktivitäten und Geldwäsche“ unter Hausarrest gestellt habe. Dazu wurden 1,5 Millionen Euro beschlagnahmt.