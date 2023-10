Talente unter Verdacht: Nicolò Zaniolo (rechts), damals AS Rom, und Sandro Tonali, damals AC Mailand, beim Serie-A-Spiel im vergangenen Januar.

In Italien wird gegen mindestens drei berühmte Jungfußballer wegen angeblicher Wetten auf einer illegalen Plattform ermittelt: Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo und Nicolò Fagioli sind Hoffnungsträger der Nationalelf - und der Fall könnte noch viel größer werden.

Von Oliver Meiler

Erneut legt sich ein hässlicher Schatten auf den italienischen Fußball, auch noch auf einige seiner hoffnungsfrohsten jungen Vertreter der so genannten "Next Gen" - oder wie die Italiener mit einer Anlehnung an das Werk von Pier Paolo Pasolini sagen: "La meglio gioventù", die beste Jugend. Und wieder geht es um illegale Wetten, ein ständig wiederkehrender Refrain im Calcio.