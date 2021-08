Der italienische Fußball-Verband FIGC will afghanische Fußballer und Fußballerinnen auf der Flucht vor den der militant-islamistischen Taliban aufnehmen. Sie sollen im Trainingszentrum der Azzurri in Coverciano bei Florenz untergebracht werden, kündigte Verbandschef Gabriele Gravina in einem offenen Brief an, den die Zeitung Tuttosport veröffentlichte. "Wir wollen unseren Beitrag leisten. Niemand darf seines Traums beraubt werden, Fußball zu spielen", so Gravina. Er lobte die Initiative des Weltverbandes Fifa, der sich auf internationaler Ebene um das Schicksal afghanischer Fußballer bemühe. Das italienische Militär hat über seine Luftbrücke bisher mehr als 1800 Afghaninnen und Afghanen aus Kabul ausgeflogen.