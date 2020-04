Italiens Erstliga-Fußballer sollen vor einem möglichen Neustart der Serie A drei Monate lang in Quarantäne. In diesem Zeitraum sollen die Profis in den Trainingszentren ihrer Klubs von der Außenwelt abgeschnitten strengen Gesundheitschecks unterzogen werden und in Kleingruppen trainieren, berichtete die Gazzetta dello Sport. Mit den Spielern sollten auch Trainer, Ärzte, Physiotherapeuten und andere Klubmitarbeiter unter Quarantäne gestellt werden - rund 70 Personen pro Verein.

Diesen Vorschlag seiner ärztlichen Kommission prüft derzeit der italienische Verband FIGC. Eine Hürde sei, dass nur die Hälfte der Erstligisten über geeignete Trainingszentren verfügen. Verbandschef Gabriele Gravina will die Meisterschaft um jeden Preis zu Ende führen: "Ich habe höchsten Respekt für die Wissenschaft, doch wir können nicht kapitulieren. Wenn Italien wieder zum Leben erwachen wird, startet auch der Fußball. Die Meisterschaft muss zu Ende gebracht werden. Die neue Saison beginnt nicht, bevor diese nicht beendet wird", sagte Gravina (La Repubblica). Ein Saisonabbruch würde zu Rechtsstreitigkeiten und Klagen zahlreicher Klubs führen.

Italiens Vize-Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri hält eine Wiederaufnahme der Serie A im von Corona massiv getroffenen Land derzeit aber für unmöglich: "Es ist unrealistisch, daran zu denken, Spiele auszutragen und Stadien zu öffnen, während die Epidemie noch im Gange ist."