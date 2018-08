19. August 2018, 18:48 Uhr Italien Schwarzbrot beim Weihnachtsbäcker

Am Ende am Boden: Torhüter Stefano Sorrentino geht nach einer Begegnung mit Cristiano Ronaldo K.o.

Juve besiegt Chievo im ersten Spiel mit Cristiano Ronaldo 3:2. Für den Zugang wird der Wochenmarkt in Verona eilig abgebaut - aber der Portugiese trifft nicht.

Von Birgit Schönau, Rom

Wer weiß, ob der Neue mit der Trikotnummer 7 sich nicht mitten im Gefecht nach seinen alten Gefährten gesehnt hat. Nach dem kernigen Toni Kroos, dem sprudelnden Karim Benzema, dem zynischen Sergio Ramos. Stattdessen war er im Stadion von Verona umgeben von einer Truppe, die nach dem frühen Führungstreffer von Sami Khedira (3.) irgendwo zwischen wurschtig, faul und träge agierte. Wozu sich schon beim Saisonauftakt verausgaben, noch dazu bei Chievo? Der Klub aus einem winzigen Vorort von Verona gehört zwar einem Weihnachtskuchenbäcker, und folgerichtig wurde auf der 35 Grad heißen Tribüne zur Feier des Tages großzügig Panettone aus dem Betrieb des Präsidenten verteilt. Fußballerisch aber bedeutet Chievo für den Dauerrekord- und Ewigmeister Juventus nur Schwarzbrot. Und das gilt es bekanntlich langsam zu kauen, bedächtig und geruhsam.

Der Neue mit der Nummer 7 war zuletzt bei den Kaviarlöfflern von Real Madrid. Da musste auch Cristiano Ronaldo bei jedem Auftritt zeigen, dass er der Beste ist, in der spanischen Liga ist ja auch nicht jeden Sonntag Clásico, da gibt es auch Huesca und Getafe, das Pumpernickel verkauft man da als pan negro. Vermutlich ohne den Auftrieb, den CR7 jetzt in Italien auslöst. In Verona hatten sie lange vor dem Anstoß um 18 Uhr am Samstag den in Stadionnähe platzierten Wochenmarkt in aller Eile vorzeitig abgebaut. Antiterrorspezialisten der italienischen Polizei sicherten das weiträumig abgeriegelte Gelände. Ausverkauft war das Match sowieso, bei deutlich erhöhten Ticketpreisen. Die Pressetribüne quoll schier über, obwohl Chievo längst nicht alle der über 300 Journalisten aus aller Welt hereinlassen konnte, die unbedingt vom ersten Punktspiel berichten wollten.

Es ist, als sei der italienische Fußball mit der Ankunft von CR7 in eine neue Ära eingetreten. Schon beim traditionellen Testspiel gegen die eigene Jugendmannschaft im winzigen Stadion des Agnelli-Dorfes Villar Perosa vor einer Woche hatten die Sicherheitsvorkehrungen jedes bekannte Maß gesprengt. Selbst die Einwohner durften den Ort nur mit Sondergenehmigung betreten. Ronaldo spielte eine Halbzeit vor dem handverlesenen Publikum, dann wurde er vor dem üblichen Platzsturm der Fans versteckt, die ihre Idole wie immer im Handumdrehen entkleideten. Immerhin: Der Superstar schoss sein erstes Tor.

In Verona blieb das aus, obwohl der Portugiese dem Treffer so unermüdlich nachjagte. Aber zur Unterstützung fand sich kein Kroos, kein Benzema, kein Ramos. Noch nicht mal Gianluigi Buffon, der stand ungefähr gleichzeitig tatsächlich bei seinem ersten Ligaspiel für Paris St. Germain im Tor. Paris! Von wegen Schwarzbrot und Panettone! Nach 17 Jahren bei Juve versucht Buffon sein Glück jenseits der Alpen. In Turin hatte man ihm nahe gelegt, den Platz zwischen den Pfosten Wojciech Szczęsny zu überlassen. Der Pole hat sein Talent hinreichend bewiesen, ist aber weit davon entfernt, Buffons Rolle auszufüllen. Gegen Chievo lieferte Szczęsny das minimo sindacale: Dienst nach Vorschrift.

Auf dem Platz dann der untertourige Khedira, ein begriffsstutziger Paulo Dybala und hinten Leonardo Bonucci, der die Juve vor Jahresfrist im Streit mit Trainer Massimiliano Allegri für den AC Mailand verlassen hatte. Jetzt ist Bonucci zurück, von der Klubführung empfangen wie ein verlorener Sohn. Das Publikum pfiff ihn allerdings aus - die Juventini ließen sich dabei deutlicher vernehmen als die Chievo-Leute. Bonucci revanchierte sich mit einem kapitalen Patzer, kongenial unterstützt von seinem Kapitän Giorgio Chiellini. Beide gewährten Chievos polnischem Spieler Mariusz Stepinski freie Bahn, und so setzte der den Ball an seinem Landsmann vorbei ins Juve-Tor: 1:1. Szczęsny musste bald noch einmal hinter sich greifen. João Cancelo, der zweite portugiesische Neuankömmling für Juve, rempelte Emanuele Giaccherini im Strafraum an. Beim folgenden Elfmeter von Giaccherini blieb Szczęsny unbeweglich. In Minute 56 führte Chievo 2:1, spätestens da war Juve das viele Schwarzbrot auf den Magen geschlagen.

Verlieren? Gegen Chievo? Mit Cristiano Ronaldo? Nichts da. Bonucci war der Erste, der begriff, was die Stunde geschlagen hatte und zwang Chievos Mattia Bani zum Eigentor (65). Es stand nun immerhin 2:2, Trainer Allegri hatte neue Kräfte eingewechselt - Federico Bernardeschi, Mario Mandzukic, Emre Can. Alle Zeichen auf Angriff. Tatsächlich zettelte die Juve nun ein wenig Chaos an, und im allgemeinen Gewusel gelang Bernadeschi in der Nachspielzeit noch das 3:2. Zuvor hatte CR7 doch noch den gegnerischen Torwart Stefano Sorrentino bezwungen, allerdings nicht mit dem Ball, sondern mit einem unfreiwilligen K.o.-Schlag. Sorrentino lag am Boden, als Ronaldo zum Tor drängte und Chievos Schlussmann einen Hieb an den Schädel versetzte. Für Sorrentino das Aus, dabei war der 39-Jährige bis dato der wahre Superheld auf dem Platz gewesen.

Nach einem Leben im Dauerschatten des Weltfußballs (auch in Spanien war er mal: bei Recreativo Huelva) gab der Keeper bei seinem 236. Liga-Einsatz für Chievo wirklich alles. Es war seine Chance: Einmal im Rampenlicht stehen, beim Duell mit dem strahlenden Überflieger Cristiano Ronaldo. "Ich freue mich auf ihn wie ein kleiner Junge", hatte Sorrentino vor dem Duell bekannt, und dann mindestens ein Dutzend Torschüsse des Granden abgewehrt. Seine Sternstunde endete im Krankenhaus, das Juve-Siegtor kassierte sein Ersatzmann. Und Cristiano Ronaldo? Sendete per Twitter Sonntagsgrüße aus dem Fitnessraum. Der nächste Gegner heißt Lazio.