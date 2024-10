Roberto Mancini ist nicht länger Fußball-Nationaltrainer von Saudi-Arabien. Wie einer Mitteilung auf dem offiziellen X-Account der saudischen Nationalmannschaft am Donnerstag zu entnehmen ist, haben sich der Verband und der 59-jährige Italiener „einvernehmlich“ auf die Auflösung des Vertrags geeinigt. Ein neuer Trainer soll demnach in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Mancini hatte das Amt erst im August 2023 übernommen. In 18 Spielen erzielte er sieben Siege, dazu fünf Remis und sechs Niederlagen. Der Vertrag lief noch bis 2027.So ist seine zweite Amtszeit als Nationaltrainer deutlich weniger von Erfolg begleitet als die erste. Vor drei Jahren hatte Mancini in England sein Heimatland Italien zum EM-Titel geführt.