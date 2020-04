Die italienische Liga will trotz des Widerstands zahlreicher Vereine die Saison nach Ende des Corona-Lockdowns beenden. "Das Lega Serie A Council bestätigte am Montagabend einstimmig seine Absicht, die Saison 2019/20 zu Ende zu spielen - sofern die Regierung dies zulässt", hieß es in einer Erklärung. Die Liga tagt an diesem Mittwoch, um über Pläne zum Neustart der Meisterschaft zu diskutieren. Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs werde dabei "gemäß den Bestimmungen der Fifa und der Uefa" und des italienischen Fußballverbandes (FIGC) sowie "gemäß den medizinischen Protokollen zum Schutz der Spieler" erfolgen. Mit Brescia Calcio, dem FC Turin, Udinese Calcio, Sampdoria Genua, dem FC Genua, SPAL Ferrara und Cagliari Calcio hatten sich sieben Klubs ausdrücklich gegen einen Neustart der Serie A ausgesprochen. Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora dämpfte in einem Gespräch mit dem Fernsehsender Rai 2 die Hoffnungen des Ligaverbandes auf eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs. "Weder der Neustart der Fußballmeisterschaft noch eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs sind für den 4. Mai gesichert", sagte er.