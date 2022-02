Karl-Heinz Rummenigge, 66, wird in die Hall of Fame des italienischen Fußballs aufgenommen. Der frühere Nationalspieler und Vorstandschef des FC Bayern ist der erste Deutsche, dem diese Ehre des italienischen Verbands FIGC zuteil wird. Dessen Ruhmeshalle gibt es seit 2011, zur Kategorie "Ausländische Spieler" gehören bereits Fußball-Größen wie Michel Platini, Diego Maradona oder Marco van Basten. "Diese Auszeichnung bedeutet mir viel. Ich denke sehr gerne an meine Zeit bei Inter Mailand zurück (1984-1987), die mich stark geprägt hat", sagte Rummenigge: "Ein Stück Italien trage ich stets in meinem Herzen."