Der ehemalige Welt-Fußballer Roberto Baggio ist bei einem Überfall in seinem Haus in Norditalien verletzt worden und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Italienischen Medienberichten zufolge drangen am Donnerstagabend fünf bewaffnete Männer in die Villa des 57-Jährigen nahe Vicenza ein, während er mit seiner Familie das EM-Spiel Italien gegen Spanien (0:1) im Fernsehen schaute. Einer der Täter soll Baggio mit einem Gewehrkolben geschlagen und am Kopf verletzt haben.