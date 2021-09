Franck Ribéry steht Medienbericht zufolge unmittelbar vor einem Wechsel zum italienischen Erstliga-Aufsteiger US Salernitana aus Salerno. Der 38 Jahre alte Franzose, einst Publikumsliebling und Stürmer des FC Bayern München, sollte am Montag per Privatjet in der nächstgelegenen Großstadt Neapel eintreffen, danach die Vereinsvertreter treffen und sich den üblichen medizinischen Checks unterziehen, schrieb der Corriere dello Sport.

Ribéry veröffentlichte in einem Beitrag auf Instagram einen kurzen Videoschnipsel aus einem Flugzeug. Vorfreude auf einen möglichen Wechsel schien sich bei ihm schon in den vergangen Tagen gebildet zu haben. In Geschäften waren sogar bereits Trikots von US Salernitana mit seinem Namen erhältlich. Der Klub teilte dazu mit, dies abzulehnen und sich rechtliche Schritte vorzubehalten. Dennoch bahnte sich ein Transfer von Ribéry wohl an.

Der Franzose hatte zuletzt seit seinem Abschied aus München zwei Jahre für den AC Florenz gespielt, war aber häufig verletzt ausgefallen. Der Gazzetta dello Sport zufolge wäre er gerne noch ein drittes Jahr in der Toskana geblieben, doch sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. Der süditalienische Klub Salernitana hat nach den ersten beiden Spieltagen in der ersten Liga noch null Punkte.