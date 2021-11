Die Staatsanwaltschaft von Rimini geht Hinweisen eines Drogendealers nach, der dem Radrennfahrer Marco Pantani 2004 das tödliche Kokain ins Zimmer gebracht hatte. Das Drama um den "Pirata" geht in eine neue, wohl letzte Runde.

Von Oliver Meiler, Rom

Fast 18 Jahre nach dem Tod von Marco Pantani gibt es einen weiteren Versuch, das Drama aus Zimmer 5D der Residenz "Le Rose" in Rimini genauer auszuleuchten, womöglich mit neuen Erkenntnissen. Es ist wohl auch der letzte Anlauf, die Wahrheit hinter dem vielleicht gar nicht mysteriösen Tod des "tragischsten Helden in der Geschichte des italienischen Sports", wie der Corriere della Sera den Radrennfahrer nennt, so zu deuten, dass auch die Familie damit leben kann.