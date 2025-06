Der viermalige Weltmeister Italien hat zum Start in die WM-Qualifikation im Duell mit Norwegen und Stürmer Erling Haaland böse gepatzt. Die Squadra Azzurra von Trainer Luciano Spalletti unterlag dem norwegischen Nationalteam nach einer desolaten Vorstellung in Oslo 0:3 (0:3) – und dürfte damit auch im Lager der deutschen Mannschaft für leichte Freude gesorgt haben.

Der frühere Leipziger Alexander Sörloth (14.), RB-Profi Antonio Nusa mit einem Traumtor (34.) und Haaland (42.) bestraften die Italiener um deren Champions-League-Sieger Gianluigi Donnarumma im Tor schon vor der Pause gnadenlos. Norwegen blieb makellos und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel. Italien war aufgrund der Nations League erst jetzt in die Qualifikation zur WM im kommenden Jahr eingestiegen. Die Azzurri, die die vergangenen beiden WM-Endrunden verpasst hatten, empfangen im nächsten Duell am Montag (20.45 Uhr/Dazn) Moldau. Die weiteren Gegner sind Estland und Israel, nur der Tabellenerste fährt sofort zur WM. Hier geht es zur Tabelle.

Für das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es im Fernduell mit Italien um den neunten Platz in der Weltrangliste und damit um eine bessere Ausgangsposition für die Gruppenauslosung für das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Wer in Lostopf 1 liegt, geht Teams wie Weltmeister Argentinien, Europameister Spanien, Frankreich oder Brasilien aus dem Weg. Auch eine Gruppe mit dem gesetzten Co-Gastgeber Mexiko gilt wegen der zu erwartenden Hitze als unbeliebt. Derzeit liegt Italien vor Deutschland auf Platz neun.

Das Team von Nagelsmann trifft ab September in der Qualifikation auf die Slowakei, Nordirland und Luxemburg.