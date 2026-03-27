Es ist noch mal gut gegangen, wenigstens bis auf Weiteres. Mit 2:0 haben die Italiener im ersten Playoff Nordirland niedergerungen, ein kleiner Schritt, mehr nicht. Aber irgendwie halt doch: Italien besiegte am Donnerstag auch die Furcht, die Macht der dunklen Gedanken, ach was, womöglich gar die Verfestigung eines Fluchs. „Niemand legt dir hier den roten Teppich aus“, sagte Coach Gennaro Gattuso hernach: „Hier zählt nicht das Niveau, auf dem die Spieler sonst unterwegs sind.“ Worauf es dagegen angekommen war: Leidenschaft, Leidensfähigkeit, Verbundenheit, ein wenig Glück auch.