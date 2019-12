Der schwer kriselnde italienische Erstligist AC Florenz hat sich von Trainer Vincenzo Montella getrennt. Am Tag zuvor hatte der Klub des ehemaligen FC-Bayern-Profis Franck Ribéry auch das Heimspiel gegen AS Rom deutlich 1:4 verloren - ohne Ribéry, der nach einer Operation am Sprunggelenk langfristig fehlt. Der frühere italienische Nationalspieler Montella, 45, hatte im April zum zweiten Mal das Traineramt bei der Fiorentina übernommen, bereits von 2012 bis 2015 hatte er den Klub gecoacht. In der laufenden Serie A-Saison liegt Florenz mit nur 17 Punkten aus 17 Spielen im unteren Tabellendrittel - entgegen der Aufbruchsstimmung, die im Sommer nach der Verpflichtung von Ribéry und Kevin-Prince Boateng herrschte. Wer neuer Trainer wird, steht noch nicht fest.