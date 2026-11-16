Es war kein Sturz vom Himmel in die Hölle, wahrlich nicht, dafür war die Flughöhe zu gering und die Flugdauer zu kurz. Und doch, ein wenig vergrämt wirkten die Italiener am Sonntagabend schon. Roberto Mancini, der Trainer, sprach von Müdigkeit, von leeren Köpfen und zuletzt stark beanspruchten Beinen. Mittelfeldmann Nicolò Barella erinnerte daran, dass die Spieler wüssten, wo sie herkommen, dass sie sich erinnerten, welch tiefe Täler sie in den vergangenen Jahren durchschreiten mussten. Und Torwart Gianluigi Donnarumma sagte: „Wir wollten unbedingt weiterkommen und das Finale spielen. Aber leider waren sie besser als wir. Das muss man anerkennen.“

Mit 1:4 unterlag Italiens Nationalteam jenem aus Belgien, nur drei Tage nach dem triumphalen 3:1 in Mailand über Frankreich. Für einen der vorderen beiden Plätze in der Nations League hätte es mindestens ein Remis gebraucht, die Finalrunde findet somit ohne die Squadra Azzurra statt; kein Weltuntergang für einen viermaligen Weltmeister, der es in jüngerer Vergangenheit nur noch sehr sporadisch zu Weltmeisterschaften geschafft hat. Zuletzt dreimal in Serie gar nicht, um genau zu sein. Fragil bleibt das italienische Selbstbewusstsein trotzdem: „Zurück auf dem Boden. Was ein Rückschlag. Welch böse Erinnerungen.“ Diese Kaskade aus Frust, Defätismus und Gegenwartsanalyse war der Gazzetta dello Sport zu entnehmen. Und tatsächlich, die Frage ist naheliegend: Wo stehen die Italiener wirklich?

Die Italiener sind ungeschlagen in der Kunst der Selbstdemontage, so lustvoll redet keiner den Untergang der eigenen Fußballwelt herbei, auch nicht die Deutschen. Auf Roberto Mancini, seit Sommer zurück im Amt des Commissario Tecnico, kommt daher eine Aufgabe zu, um die er nicht zu beneiden ist: Er soll den Mythenvogel Phönix aus der Asche auferstehen lassen, was nur klappen kann, wenn neben den Leistungen auch die Ergebnisse stimmen. Zugleich kann der 61-Jährige keinen reinen Ergebnisfußball spielen lassen, weil er vorher testen, testen, testen muss. Ein kompliziertes Unterfangen, nicht ganz risikofrei auch für den Trainer: Mancini bot im Mittelfeld insbesondere ballfertige Fußballer auf, denen es an Physis mangelte, an Tempo und Zähigkeit, um es mit der Rasanz des Gegners aufnehmen zu können.

Romelu Lukaku erklärt Rücktritt aus Belgiens Nationalelf

Immer wieder durchbrachen die Belgier die italienischen Linien, die Offensive rochierte, alles war im Fluss. Und obschon Mancini in dieser Länderspielepisode ausgiebigst nach unentdeckten Begabungen fahndete, nicht zuletzt durch Nominierung des jüngsten Spielerkaders, den die Italiener jemals aufgeboten haben: Das Personal setzt Grenzen, ganz von allein.

Auf Seiten der Belgier dribbelten Jeremy Doku von Manchester City und Diego Moreira von der AC Mailand, zwei Flügelangreifer, die jene kleinen Zuckungen beherrschen, die Italiens überforderte Abwehrmänner immer wieder große Schritte ins Leere machen ließen. Doku und Moreira (26./80. Minute) zählten ebenso zu den Torschütze wie die Abwehrmänner Maxim de Cuyper und Nathan Ngoy (15./22.). Mancinis 4-3-3-System dagegen, ein Obligat für Italiens Coach, setzte sich in vorderster Reihe aus Fußballern einer Güteklasse darunter zusammen: Die Flanken wurden von der Neuentdeckung Luca Koleosho (FC Paris) und von Niccolo Pisilli (AS Rom) besetzt, ein Experiment ohne nennenswerte Perspektive. Anders als beim hünenhaften Mann im Sturmzentrum, trotz seiner erst 21 Jahre längst eine etablierte Größe: Den italienischen Ehrentreffer erzielte – wer sonst – Pio Esposito von Inter Mailand, diesmal mit der Fußspitze.

Ende einer großen internationalen Laufbahn: Romelu Lukaku gab am Montag nach 135 Länderspielen seinen Rücktritt aus Belgiens Nationalmannschaft bekannt. Gribaudi/ImagePhoto/Imago

Esposito ist 1,91 Meter groß und verfügt über einen beachtlichen Bizeps, sein früher Heldenstatus beruht jedoch darauf, dass er trifft, trifft, trifft und trifft: zehnmal in 15 Länderspielen. Solch eine Quote hatten weder Harry Kane noch Robert Lewandowski in diesem Alter vorzuweisen. Ebenso wenig Belgiens Rekordtorschütze Romelu Lukaku, der am Montag verkündete, dass er seine Karriere im Nationalteam beenden wird: 135 Spiele, 94 Tore für die Roten Teufel – Lukakus Bilanz ist elitär, aus italienischer Sicht am beneidenswertesten ist jedoch seine Teilnahme an gleich vier Weltmeisterschaften.

Pio Esposito wartet noch auf seine erste WM, die zwei Herrschaften, die sich gerade um die Spitze in Italiens Fußballverband rangeln, kennen derlei Turniere noch aus dem Schwarz-Weiß-Fernsehen: Der erst im Juni eingesetzte Verbandspräsident Giovanni Malagò, 63, muss sich im Dezember der Wiederwahl stellen, wegen einer unerfüllten Formalie. Gegen ihn tritt an der blutjunge Adriano Galliani, 82, einst treuer Diener Silvio Berlusconis. Das übliche Gezeter zwischen Profiklubs und Ligaverband, ein Geschacher um Macht und Einfluss: Italiens Fußball ist zurück auf dem Boden der Tatsachen. Auf dem Weg dorthin wurde aber wenigstens Frankreich besiegt.