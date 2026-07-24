Italien hat sich bei der Suche nach einem Fußball -Nationaltrainer von seinem Wunschkandidaten Pep Guardiola eine Absage eingehandelt. Guardiola, der mit dem FC Barcelona, dem FC Bayern München und Manchester City auf Vereinsebene eine Vielzahl von Titeln sammelte, informierte den nationalen Fußballverband nach übereinstimmenden Medienberichten darüber, dass er für den Posten nicht zur Verfügung stehe. Italiens größte Sportzeitung La Gazzetta dello Sport zitierte den 55 Jahre alten Spanier mit den Worten: „Danke, ich fühle mich geehrt. Aber im Moment traue ich mir das nicht zu.“ Auch die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete über das Nein. Offiziell gab es vom Fußballverband FIGC zunächst keinen Kommentar.

Die Verbandsführung um den neuen Chef Giovanni Malagò und den neuen Technischen Direktor Paolo Maldini hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass Guardiola für die Squadra Azzurra erste Wahl gewesen wäre. In Barcelona gab es schon persönliche Gespräche. Der viermalige Weltmeister Italien hatte zuletzt dreimal hintereinander die WM verpasst und steht vor einem Neubeginn.

Van Bommel tritt am 15. August sein Amt als belgischer Nationaltrainer an

Guardiola gilt aktuell als einer der international meist umworbenen Trainer. Der Katalane macht gerade eine Pause, zuvor hatte er zwischen 2013 und 2016 für den FC Bayern und seither für Manchester City gearbeitet. Mit dem FC Barcelona (2009, 2011) und Manchester (2023) gewann er dreimal die Champions League. Darüberhinaus wurde er mit diesen beiden Vereinen sowie dem FC Bayern zwölfmal nationaler Meister.

Als Kandidaten auf den Chefposten des italienischen Fußballs werden nun vor allem Roberto Mancini und Andrea Pirlo genannt. Mancini war von 2018 bis 2023 Coach der Squadra Azzurra und führte sie 2021 zum Europameistertitel. Pirlo stand beim WM-Triumph 2006 in Deutschland noch als Spielmacher auf dem Feld. Als Trainer bei Juventus Turin und Sampdoria Genua enttäuschte er. Der bisherige Auswahlcoach Gennaro Gattuso musste nach der verpassten WM-Qualifikation gehen.

Ein anderer Nationalverband hat unterdessen seinen neuen Cheftrainer gefunden: Der einstige Bayern-Kapitän Mark van Bommel wird neuer Fußball-Nationaltrainer von Belgien. Der 49 Jahre alte Niederländer unterschrieb einen Vertrag bis zur Europameisterschaft 2028, wie der belgische Verband mitteilte. Offizieller Vertragsbeginn ist der 15. August. Van Bommel tritt als Cheftrainer die Nachfolge des Franzosen Rudi Garcia an.