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Italiens NationaltrainersucheDer Sprung ins Ungewisse

Lesezeit: 4 Min.

Als Spieler von erhabener Eleganz, als Trainer mit Skepsis betrachtet: Andrea Pirlo.
Als Spieler von erhabener Eleganz, als Trainer mit Skepsis betrachtet: Andrea Pirlo. Alberto Lingria/Reuters

Weil der Wunschkandidat Pep Guardiola abgesagt hat, könnte nun Andrea Pirlo die italienische Nationalmannschaft übernehmen. Eine Personalie, die umgehend Debatten auslöst – auch politische.

Von Felix Haselsteiner, Mailand

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Die Therme Geinberg steht aktuell unter genauer Beobachtung der italienischen Medien, jeder Schritt wird dort verfolgt. Protokollartig lässt sich nachvollziehen, wie in Oberösterreich beim FC United trainiert wird: Der gerade aufgestiegene Erstligist aus Dubai, der hier aktuell zum Sommertraining weilt, spiele mit einer „aktiven Viererkette“, schrieb etwa die Gazzetta dello Sport, die auch die Anzahl der Schulterklopfer zählte, die im Trainerteam verteilt wurden. Es fehlt gerade noch, dass auch die Besuchszeiten der Mannschaft in der „karibischen Saunawelt“ im Spa-Bereich dokumentiert werden.

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