Die Therme Geinberg steht aktuell unter genauer Beobachtung der italienischen Medien, jeder Schritt wird dort verfolgt. Protokollartig lässt sich nachvollziehen, wie in Oberösterreich beim FC United trainiert wird: Der gerade aufgestiegene Erstligist aus Dubai, der hier aktuell zum Sommertraining weilt, spiele mit einer „aktiven Viererkette“, schrieb etwa die Gazzetta dello Sport, die auch die Anzahl der Schulterklopfer zählte, die im Trainerteam verteilt wurden. Es fehlt gerade noch, dass auch die Besuchszeiten der Mannschaft in der „karibischen Saunawelt“ im Spa-Bereich dokumentiert werden.