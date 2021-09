Die Maldini-Tradition setzt sich beim italienischen Traditionsklub AC Mailand fort: Der 19 Jahre alte Daniel Maldini erzielte das 1:0 in der 48. Minute beim 2:1 (0:0) der Rossoneri bei Spezia Calcio am sechsten Spieltag der Serie A.

Am Abend erkämpfte sich Atalanta Bergamo mit Nationalspieler Robin Gosens in der Startelf ein 2:2 (2:1) bei Meister Inter Mailand. Ruslan Malinovsky (30.) und Rafael Toloi (39.) waren für das Gosens-Team erfolgreich. Lautaro Martinez (5.) hatte Inter in Führung gebracht, Ex-Bundesliga-Profi Edin Dzeko (71.) sicherte dem Titelverteidiger einen Punkt. Federico Dimarco (86.) verschoss für Inter noch einen Handelfmeter.

Teenager Daniel Maldini trat derweil in die Fußstapfen seines Vaters Paolo, 53, und seines Großvaters Cesare, beides Milan-Klub-Ikonen. Cesare Maldini war 2016 im Alter von 84 Jahren gestorben. Paolo Maldini, der letztmals vor zwölf Jahren für Milan auflief, ist als Klubdirektor bei den Lombarden tätig. Opa Cesare Maldini gewann mit Milan vier Meisterschaften und 1963 den Europapokal der Landesmeister. Daniel Maldini kam zum ersten Mal in der Startelf von Milan in der Serie A zum Einsatz, zuvor war er größtenteils nur zu Kurzeinsätzen gekommen.