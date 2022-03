Die Azzurri scheitern an Nordmazedonien - ja, an Nordmazedonien! Und fahren zum zweiten Mal nacheinander nicht zur WM. Die Analysten sind brutal - und das völlig zurecht.

Von Oliver Meiler, Rom

Wenn man jetzt ein Bild auswählen müsste, eines von tausend, das den verrückten Dynamiken des Sports einigermaßen gerecht wird, und damit natürlich auch des Lebens, dann wäre es dieses: "Dalle stelle alle stalle" - das ist Italienischen für: "Aus den Sternen in die Ställe." Europameister Italien, ein Mannschaft gewordenes Sommermärchen, wird nicht zur Weltmeisterschaft in Katar fahren. Die Azzurri scheiterten wieder in den Playoffs, wie schon 2017 gegen Schweden, als man die WM in Russland verspielte.