Wer demnächst nach einer Ausrede fürs Zuspätkommen sucht, könnte es mit dieser versuchen: "Ich bringe Ibra nach Sanremo." Klingt wenig plausibel? Die Ehefrau eines italienischen Motorradfahrers hat ihrem Gatten auch nicht geglaubt. Nicht einmal, als er ihr versicherte, er habe "Ibra", also dem schwedischen Fußballer Zlatan Ibrahimovic, den Zweithelm geliehen, damit er rechtzeitig zum berühmten Musikfestival kommt.

Tatsächlich war Ibrahimovic, 39, Torjäger des AC Mailand, im Auto unterwegs gewesen nach Sanremo, wo er an mehreren Abenden beim jährlichen Musikfest als Moderator auf der Bühne stand. Doch am Donnerstag geriet sein Wagen in einen Stau, und weil Ibrahimovic zweifelte, dass er rechtzeitig zu seinem Auftritt kommen würde, stieg er aus und hielt einen Motorradfahrer an. Nach der 60-Kilometer-Tour stand er erst um 23 Uhr im Smoking auf der Bühne. Dankbar war der Star-Moderator seinem Retter, wenn auch nicht beeindruckt von dessen Fahrkünsten: "Er fuhr nicht sehr gut", erzählte Ibrahimovic. Er habe Franco, so dessen Name, gefragt, ob sie tauschen wollten. Der habe abgelehnt: "Nein, nein, Ibra, ich lenke!" Nach der Ankunft in Sanremo habe Franco ihm gestanden, dass er sich erstmals auf die Autobahn gewagt hatte. Ibrahimovic, der Milan wegen einer Verletzung drei Wochen fehlt, machte auf der Bühne "bella figura", wie italienische Medien berichteten. Mit Bolognas Trainer Sinisa Mihajlovic sang er zudem einen Hit aus den 1970er-Jahren.