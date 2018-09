8. September 2018, 21:59 Uhr Italien Zäher Neubeginn

Die Squadra Azzurra sucht nach der verpassten WM die Gelegenheit für einen Neustart. Gegen Polen verhindert sie aber mit Mühe einen Fehlstart.

Die krisengeschüttelte italienische Fußball-Nationalmannschaft hat auch zum Auftakt der Nations League enttäuscht. Im ersten Pflichtspiel unter Trainer Roberto Mancini spielte die Squadra Azzurra in der Division A gegen Polen 1:1 (0:1).

Mittelfeldspieler Jorginho rettete den offensiv harmlosen Italienern durch einen Elfmeter ein Unentschieden. Der Strafstoß in der 78. Minute war der erste Schuss auf das Tor der Polen. Jakub Blaszczykowski hatte Federico Chiesa zuvor zu Fall gebracht, Schiedsrichter Felix Zwayer gab Strafstoß.

Piotr Zielinski (40.) hatte für den WM-Teilnehmer Polen in der ersten Halbzeit die Führung erzielt. Robert Lewandowski vom deutschen Meister Bayern München führte sein Team als Kapitän aufs Feld. Für die Italiener war es das vierte Spiel unter der Regie von Mancini, der Mitte Mai die Nachfolge von Gian Piero Ventura angetreten hatte. Italien hatte sich erstmals seit 60 Jahren nicht für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, aus den letzten acht Länderspielen gab es insgesamt nur einen Sieg. Das Spiel gegen Polen, bei dem der laut Medien "lustlose" Mario Balotelli in der Startelf stand, zeigte jedoch, dass der Neuanfang für den viermaligen Weltmeister ein schweres Unterfangen wird. Mancini hatte mehrere Debütanten und Rückkehrer wie Balotelli in den Kader für sein erstes Pflichtspiel berufen.

"Glanzlose Azzurri", schrieb die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport: "Nur Chiesa rettete eine Nationalmannschaft, die eine Stunde lang enttäuschte und dann dank Spielerwechsel aufwachte." Die Zeitung Squadra bezeichnete den Auftritt in Bologna als "ideenlos und ohne Persönlichkeit".