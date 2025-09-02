Der neue Nationaltrainer Gennaro Gattuso wünscht sich mehr italienische Fußballer in den Kadern der Serie-A-Klubs. Von den 366 Profis, die am vergangenen Wochenende in der Liga auf dem Platz standen, kamen 253 und damit 69 Prozent nicht aus Italien. Beide Zahlen bedeuten einen Höchstwert. „Es spielen nur wenige Italiener, das zeigt der Rekord zum Saisonstart. Wir müssen das Beste aus den Spielern herausholen, die wir haben. Ich wünsche mir jedoch, mehr Italiener in der Serie A zu sehen“, sagte der 47-Jährige vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Estland am Freitag.