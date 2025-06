Nun also Gennaro Gattuso, bis heute bekannt als Mittelfeldraubein, Spitzname: Rino, das Nashorn. Ein grimmiger und landesweit geschätzter Wadenbeißer. Seit Gattuso, 47, in den Trainerjob gewechselt ist, wird er dagegen häufig Ringhio gerufen. Der Knurrer. Das ist spöttisch gemeint. Denn an der Seitenlinie wirkt Gattuso nicht mehr ganz so furchterregend.