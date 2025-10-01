Zum Hauptinhalt springen

San SiroMailand nimmt Abschied von seiner Fußballburg

Das Giuseppe-Meazza-Stadion war ein Vorbild für viele Arenen in der ganzen Welt. Zuletzt ist es allerdings sichtbar in die Jahre gekommen.
Das Giuseppe-Meazza-Stadion war ein Vorbild für viele Arenen in der ganzen Welt. Zuletzt ist es allerdings sichtbar in die Jahre gekommen. (Foto: Nicolo Campo/Imago)

Das Giuseppe Meazza ist eine Ikone unter den Stadien, auch deutsche Teams haben hier große Spiele erlebt. Jetzt ist der Abriss beschlossen – Inter und Milan brauchen eine modernere Arena.

Von Felix Haselsteiner, Mailand

Der Anfang vom Ende war ein 3:0 von Inter Mailand gegen Slavia Prag an einem regnerischen Septemberabend. Eine neue Zeitrechnung leitete diese Champions-League-Partie am vergangenen Dienstag ein, allerdings nicht sportlich: Es war die erste Partie eines der beiden Mailänder Stadtvereine seit der Entscheidung für eine neue, gemeinsame Heimat. Und für einen Abschied von der alten, die seit bald 100 Jahren eine Ikone unter den europäischen Fußballstadien ist. Das Giuseppe-Meazza-Stadion, das gewaltige San Siro, gibt seit Montagabend seine Abschiedsvorstellungen.

