Der Anfang vom Ende war ein 3:0 von Inter Mailand gegen Slavia Prag an einem regnerischen Septemberabend. Eine neue Zeitrechnung leitete diese Champions-League-Partie am vergangenen Dienstag ein, allerdings nicht sportlich: Es war die erste Partie eines der beiden Mailänder Stadtvereine seit der Entscheidung für eine neue, gemeinsame Heimat. Und für einen Abschied von der alten, die seit bald 100 Jahren eine Ikone unter den europäischen Fußballstadien ist. Das Giuseppe-Meazza-Stadion, das gewaltige San Siro, gibt seit Montagabend seine Abschiedsvorstellungen.
Legendäres Stadion San SiroMailand nimmt Abschied von seiner Fußballburg
Lesezeit: 5 Min.
Das Giuseppe Meazza ist eine Ikone unter den Stadien, auch deutsche Teams haben hier große Spiele erlebt. Jetzt ist der Abriss beschlossen – Inter und Milan brauchen eine modernere Arena.
Von Felix Haselsteiner, Mailand
Start von Italiens Serie A:Neues vom Elefantenfriedhof
Modric bei Milan, De Bruyne in Neapel: Ein fast 40-Jähriger und ein 34-Jähriger sind die Attraktionen in der Serie A. Im europäischen Vergleich wirkt die italienische Fußball-Liga abgehängt – dafür ist die Meisterschaft spannend.
Lesen Sie mehr zum Thema