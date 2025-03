Von Felix Haselsteiner

Eigentlich hatte man am Donnerstagabend auf eine Antwort auf die Frage gehofft, die die Fußballnation Italien seit so vielen Jahren beschäftigt. In vorderster Front gab es vor dem Nations-League-Viertelfinale endlich mal keine Debatte mehr, die Lage war klar: Der beste und der zweitbeste Stürmer der Serie A, sie sollten die Tore für die italienische Nationalmannschaft schießen, so angenehm simpel klang das. Und so beruhigend für eine Nationalmannschaft, die sich schon seit Jahren vor allem nach Einfachheit im Sturm sehnt, nach einer Lösung für die Problemzone Nummer eins. Deren Hoffnungen aber mal wieder enttäuscht wurden.