Von Felix Haselsteiner und Thomas Hürner, Mailand

Mit allen Mitteln versuchte der letzte verbliebene Milanista noch zu retten, was längst nicht mehr zu retten war. Der Stadion-DJ der AC Milan, der alle zwei Wochen die Regie im San Siro übernimmt, präsentierte nach dem Schlusspfiff in diesem Mailänder Derby eine absurd laut eingespielte Playlist, die direkt aus der Eurodance-Hölle stammen musste, so schrill hallten die Synthesizer-Akkorde durch die Gemäuer dieses legendären Stadions. Der Zweck des Soundtracks war klar: Irgendwie sollte doch noch diese Feier gestört werden, die sich unten auf dem Feld und oben auf den Rängen längst in Gang gesetzt hatte. Es blieb ein hoffnungsloser Versuch.