Italien hat zum ersten Mal seit elf Jahren den Billie Jean King Cup gewonnen. Das favorisierte Team um die Tennis -Weltranglistenvierte Jasmine Paolini bezwang die Slowakei im Finale glatt mit 2:0 und jubelte in Malaga über den insgesamt fünften Sieg beim Nationalmannschaftsevent. Bei den bisherigen italienischen Titeln 2006, 2009, 2010 und 2013 hieß der Wettbewerb noch Fed Cup. Im Vorjahr war Italien bereits ins Endspiel vorgedrungen, unterlag jedoch Kanada 0:2. Am Mittwoch machten Lucia Bronzetti, die zunächst Viktoria Hruncakova 6:2, 6:4 besiegte, und Paolini durch ein 6:2, 6:1 gegen Rebecca Sramkova kurzen Prozess. Außenseiter Slowakei, der auf dem Weg ins Finale die USA, Australien und Großbritannien geschlagen hatte, verpasste den zweiten Triumph nach 2002.

Paolini hatte in diesem Jahr die Endspiele der French Open und in Wimbledon erreicht, zudem holte sie mit ihrer Landsfrau Sara Errani Olympiagold. Das abschließende Doppel musste nicht mehr gespielt werden. „Unglaubliches Jahr, unglaublich, es so mit dem Billie Jean King Cup zu beenden. Ich habe keine Worte, um es zu beschreiben“, sagte Paolini. „Ich bin wirklich glücklich, dass wir dieses Jahr den Pokal wieder nach Hause bringen konnten.“

Die deutsche Mannschaft von Kapitän Rainer Schüttler war beim Finalturnier in Spanien in der ersten Runde an Halbfinalist Großbritannien gescheitert. Schon nach den beiden Einzeln von Jule Niemeier und Laura Siegemund war das Achtelfinale entschieden. Bei den beiden deutschen Titeln 1987 und 1992 firmierte das Event noch als Federation Cup.