Die Familie des 2023 verstorbenen ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi will sich vorerst aus dem Fußballgeschäft zurückziehen. Die Erben planen, den Fußball-Erstligisten Monza Calcio zu verkaufen. Die Medienholding Fininvest im Besitz von Berlusconis fünf Kindern führt Gespräche mit dem italienisch-amerikanischen Milliardär Mario Gabelli über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung, berichtete Corriere dello Sport. Die Verhandlungen seien bereits in einer fortgeschrittenen Phase. Gabelli steht an der Spitze von Gamco Investors, einer Gesellschaft, die 31 Milliarden Dollar verwaltet. Sein persönliches Vermögen beträgt nach Schätzungen von Forbes fast zwei Milliarden Dollar. Ein Sprecher von Fininvest bestätigte die Absicht von Berlusconis Kindern, sich von dem Klub zu trennen. Berlusconi war von 1986 bis 2017 Eigentümer der AC Mailand. Im September 2018 hatte er Monza übernommen, anschließend stieg der Klub erstmals in seiner 100-jährigen Geschichte in die Serie A auf.