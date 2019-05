27. Mai 2019, 20:45 Uhr Italien Atalanta in der Champions League

Atalanta Bergamo und Inter Mailand haben am letzten Spieltag der italienischen Serie A den Sprung in die Champions League geschafft. Atalanta verteidigte mit dem deutschen Defensivspieler Robin Gosens in der Startelf durch ein 3:1 (1:1) gegen Sassuolo Calcio den dritten Rang und zog erstmals in die Königsklasse ein. Inter blieb durch ein 2:1 (0:0) gegen Absteiger FC Empoli Vierter. Der AC Mailand und die AS Rom müssen sich trotz Siegen mit der Europa League begnügen. Milan gewann 3:2 (2:1) bei SPAL Ferrara, die Roma setzte sich im letzten Spiel von Klub-Ikone Daniele De Rossi 2:1 (1:0) gegen Aufsteiger Parma Calcio durch, hätte aber ebenfalls Schützenhilfe benötigt. Weltmeister De Rossi, 35, nahm nach 18 Jahren Abschied, seine Zukunft ist offen.

Der alte und neue Meister in Italien heißt Juventus Turin. Juve und der Zweite SSC Neapel hatten schon vorzeitig die Teilnahme an der Königsklasse gesichert. Empoli rutschte derweil durch die Niederlage bei Inter noch auf einen Abstiegsplatz. Gerettet sind somit der FC Genua (0:0 bei AC Florenz) und Udinese Calcio (2:1 in Cagliari). Frosinone Calcio und Chievo Verona standen bereits als Absteiger fest.