Die Fußball-Saison in der italienischen Serie A könnte ausschließlich in Rom fortgesetzt werden. "Eine Meisterschaft ohne Spiele in Norditalien ist eine Möglichkeit, an die wir denken", sagte Italiens Verbandspräsident Gabriele Gravina der Gazzetta dello Sport. Damit solle verhindert werden, dass Spiele in Städten wie Mailand, Bergamo und Turin stattfinden, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Geplant ist von 3. Mai an ein Neustart der Meisterschaft in drei Phasen. Dabei soll die Serie A Priorität haben, danach sollen zweite und dritte Liga folgen.