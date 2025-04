Hasan Ismaik hat überraschend angekündigt, seine Anteile am TSV 1860 München verkaufen zu wollen. „Ich denke, 1860 braucht jemand Neues – sie brauchen Hasan nicht. Wenn ich bleibe, wird dieser Klub so bleiben, wie er ist“, sagte Ismaik in der Sendung „Blickpunkt Sport“. Eine Beteiligung am Drittligisten hätte aber ihren Preis: „Jeder, der glaubt, die Fähigkeit zu haben, 1860 zu kaufen – meine Tür steht offen. Aber wenn er nicht 200 bis 300 Millionen hat, wird es für ihn nicht funktionieren.“