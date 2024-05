Investor Hasan Ismaik macht in einer 14-minütigen Videobotschaft Wahlkampfwerbung für die Opposition, fordert Veränderungen bei 1860, kündigt einen Besuch der Mitgliederversammlung an - und stellt eine massive finanzielle Unterstützung in Aussicht.

Von Markus Schäflein

Am Dienstagmittag postete Hasan Ismaik, der Investor des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München, einen Beitrag auf Instagram. Das allein war beileibe nichts Ungewöhnliches, aber in diesem Fall erschien sein Statement nicht schriftlich. Man fragte sich ja oft, ob er all das tatsächlich selbst verfasst. Doch diesmal ist es klar: Ismaik ist leibhaftig im Video zu sehen, mit Zigarre, augenscheinlich in den bayerischen Bergen, wo er sich, wie er berichtet, ein Haus gekauft hat, in das er sich irgendwann zurückziehen wolle, "begleitet von meinem schönen Hund und einigen anderen Tieren".