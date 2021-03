"Es ist noch etwas drin in dieser Mannschaft": Die erfolgreichste Generation in Islands Fußballgeschichte feierte zuletzt keine Überraschungssiege mehr, will aber noch nicht abtreten.

Von Sebastian Fischer

Wer sich für isländischen Fußball interessiert, der kann gerade der erfolgreichsten Spielergeneration in der Geschichte des kleinen Landes auf unterhaltsame Weise beim Älterwerden zuschauen. Da ist zum Beispiel Rurik Gislason, der 2018, als Island erstmals bei einer WM dabei war, weltberühmt wurde, nachdem eine brasilianische Schauspielerin öffentlich von seinem Aussehen geschwärmt hatte. Gislason, 33, nimmt gerade an einer Tanzshow auf RTL teil; er sei mit einem "sensationellen Jive" in die "Let's-Dance-Geschichte" eingegangen, vermerkte dazu das Portal Heidelberg24. Oder da ist Hannes Thor Halldorsson, 36, der 2018 beim 1:1 im Gruppenspiel gegen Argentinien einen Elfmeter von Lionel Messi parierte: Noch in diesem Jahr soll in Island der erste Film Premiere feiern, bei dem er Regie führte, eine Action-Komödie namens "Leynilöggan".

Nun ist es erst mal nichts gänzlich Ungewöhnliches, dass Fußballer auch im fortgeschrittenen Alter dem Showgeschäft treubleiben. Die Besonderheit von Islands WM-Teilnehmer-Generation ist allerdings die, dass mit Ausnahme von Gislason, der seine Karriere beendet hat, fast alle noch mitspielen. Halldorsson zum Beispiel dürfte im Tor stehen, wenn Island an diesem Donnerstag gegen Deutschland in die WM-Qualifikation startet. Vor ihm könnten unter anderem Birkir Mar Saevarsson, 36, und Ragnar Sigurdsson, 34, verteidigen. Im Mittelfeld spielt Kapitän Aron Gunnarsson, 31, seit der EM 2016 bekannt als der Fußballer mit dem Rauschebart und den langen Einwürfen. Als weitere erfahrene Protagonisten in der Offensive fehlen diesmal Gylfi Sigurdsson, 31, und Alfred Finnbogason, 32. Der Mittelfeldspieler Sigurdsson vom FC Everton, wohl der wichtigste und begabteste Fußballer im Kader, wird Vater. Finnbogason ist wie so oft in seiner von Blessuren geprägten Karriere verletzt, diesmal an der Wade.

Anlässlich des Spiels in Deutschland hat sich der Stürmer des FC Augsburg dennoch zum Zustand des isländischen Fußballs geäußert und mit dem SID auch über das Unvermeidliche gesprochen. "Natürlich werden wir auch älter", sagte Finnbogason, "es werden junge Spieler kommen und Stück für Stück die Positionen einnehmen, aber dieser Prozess hat noch nicht stattgefunden. Ich glaube, es ist auch noch etwas drin in dieser Mannschaft. Wir haben den Hunger, noch etwas zu erreichen."

Nach den jüngsten Auftritten lag allerdings auch die Interpretation nahe, dass die erfolgreichste Zeit der Mannschaft, mit einigen sensationellen Siegen und dem seither berühmten Jubel mit dem "Hu!", eher unspektakulär zu Ende gehen könnte. Die EM-Qualifikation verpasste Island durch eine ziemlich uninspirierte Niederlage im Playoff gegen Ungarn. "Sie wissen, dass sie nur eine Chance haben über eine gute Mannschaftsleistung", beschrieb Bundestrainer Joachim Löw den Stil des Gegners. Die vergangenen fünf Partien verlor Island jeweils.

"Wenn bei Deutschland zwei, drei Spieler ausfallen, rücken Spieler von Chelsea, Leverkusen oder Dortmund nach. Wenn bei uns zwei, drei Spieler ausfallen, dann kommen Spieler, die teilweise in Island spielen", sagt Finnbogason. In einem dünn besiedelten Inselstaat ist es natürlich auch nicht selbstverständlich, dass einer Generation talentierter Fußballer gleich die nächste folgt. Allerdings gibt es auch ein paar hoffnungsvolle Entwicklungen: Arnor Sigurdsson, 21, von ZSKA Moskau gilt als Talent im offensiven Mittelfeld. Und der neue Trainer, Arnar Vidarsson, 43, der gegen Deutschland sein Debüt feiert, trainierte zuvor die U21-Auswahl.

Mit ihm auf der Bank sitzen aber auch bewährte Kräfte: Eidur Gudjohnsen, der größte Fußballer in Islands Geschichte, als Assistenztrainer. Und Lars Lagerbäck - als Berater. Der Schwede war jener Coach, der Island 2016 erstmals zur EM führte.