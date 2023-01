Transfer von Isco zu Union:Einer aus der Tippkicktraumfabrik

Von Jonas Beckenkamp

Als der Fußballer Francisco Román Alarcón Suárez, genannt Isco, seinen ersten großen Auftritt in Deutschland hatte, war die Welt noch eine andere. Im biblisch weit zurückliegenden Jahr 2013 rumpelstilzte Jürgen Klopp über den Rasen in Dortmund, das 3:2 gegen den FC Málaga in der Nachspielzeit hatte ihm soeben einen Champions-League-Abend der Marke "instant classic" beschert. Unvergessen, weil Verteidiger Felipe Santana das Stadion mit seinem Stochertor in der 92. Minute fast zum Zerbersten brachte.

Unvergessen aber auch wegen Isco, damals gerade dem Teenageralter entwachsen. Jede Ballberührung dieses kleinen Kerls aus der andalusischen Stadt Benalmádena bot ein Erlebnis, jedes einzelne Fußknoten-Dribbling hatte die Borussia-Defensive in Panik versetzt. Kein Wunder, dass Real Madrid ein halbes Jahr später um die 30 Millionen Euro für diese wandelnde Attraktion in den Süden Spaniens überwies.

Heute ist Isco 30 Jahre alt, und wenn sich mancher Bundesliga-Beobachter gerade in einer Simulation der Wirklichkeit wähnt, dann liegt das daran, dass der Mittelfeldspieler wirklich zu Union Berlin wechselt. Belege dafür lieferte am Dienstagvormittag das Internet, inklusive erster Aufnahmen des wahrhaftigen Isco auf dem Weg zum Medizincheck auf dem Campus der Humboldt-Universität. "HIER kommt Berlins neuer Superstar", teilte Bild quasi live vom Tatort an der Charité mit.

Isco. Zu Union. Diese Nachricht schallt nun wie ein lautes "Da kiekste, wa?" aus der Hauptstadt in die Republik. Es mutet tatsächlich etwas surreal an, dass ein fünfmaliger Champions-League-Sieger, ein Profi mit beachtlichen 19 Vereinstiteln, 38 Länderspielen und etlichen Toren aus der Tippkicktraumfabrik in seiner Vita in Köpenick anheuert. Überraschend ist an diesem Transfer am sogenannten "Deadline Day", jenem Showdown auf dem Wechselmarkt im Winterfenster, einiges.

Isco zu Union? Da haut die Hauptstadt aber echt einen raus

Da wäre zunächst die Tatsache, dass Isco die Berliner noch nicht mal eine Ablösesumme kostet. Keine Fabelsumme, keine 30 Millionen, keine zehn Millionen, nada. Er war nach einem nur vier Monate dauernden Engagement beim FC Sevilla zuletzt vertragslos und soll mindestens bis 2024 ein "Eiserner" werden - inklusive eines vermutlich stattlichen Gehalts und Option für ein weiteres Jahr im Berliner Osten.

Erstaunlich ist auch, dass ein Mann seines Formats sich überhaupt für den Tabellenzweiten der Bundesliga entscheidet. Während ein Erklärungsansatz sicherlich der Standort Berlin mit all seinen Verheißungen und seiner feierfreudigen spanischen Community ist, gibt es auch sportliche Gründe. Iscos Karriere verlief nämlich seit seinen Anfangstagen in Málaga sowie als U-21-Europameister in Madrid nicht immer nur steil in die richtige Richtung. Eine unumstößliche Größe vom Rang eines Luka Modric, Toni Kroos oder Cristiano Ronaldo wurde er bei Real nie, trotz aller Erfolge unter den Trainern Rafael Benítez, Zinédine Zidane, Julen Lopetegui, Santiago Solari und Carlo Ancelotti.

"Ich denke, Francisco hätte mehr machen können, ja, aber er war ein wichtiger Teil dieser Mannschaft", rief ihm Ancelotti in der Zeitung Marca bei seinem Abschied im vergangenen Sommer hinterher. Ein dezenter Vorwurf der Bequemlichkeit, ausgerechnet vom stets gemächlichen "mister" aus Italien, das lenkte den Blick auf Iscos nicht ausgeschöpfte Potenziale. Teilweise mag es am System der Madrilenen gelegen haben, dass ein Spielmacher seiner Prägung nicht immer gefragt war, doch Fakt ist auch, dass er gerade in seiner Spätphase bei Real kaum noch zu Einsätzen kam. Der Vorwurf des verschluderten Talents begleitet ihn schon lange, auch sein letztes Länderspiel liegt fast vier Jahre zurück.

Daraus ergibt sich die abschließende Frage: Was haben die Unioner genau mit ihm vor? Sicherlich ist ein Transfer dieser Größenordnung ein Statement an die Konkurrenz: Union meint es ernst mit dem Angriff ganz oben in der Liga. Auch wenn der Klub neben Genki Haraguchi (nach Stuttgart) kurzfristig noch Offensivmann Sheraldo Becker (Everton?) abgeben könnte, hat man mit Isco sowie den beiden WM-Teilnehmern Josip Juranovic (kam von Celtic) und Aïssa Laïdouni (von Ferencváros geholt) kräftig nachgelegt.

Wie einer wie Isco mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Ballfertigkeit in die 5-3-2-Ordnung von Trainer Urs Fischer passt, wie er mit dem Pressingfußball der Köpenicker und ihrem teils überschaubaren Ballbesitz klarkommt, werden die nächsten Partien zeigen. An diesem Abend geht es im Pokal-Achtelfinale gegen Wolfsburg, Isco soll nach erfolgter Unterschrift bei den Unionern bereits auf der Tribüne sitzen. Und am Samstag könnte er dann gegen Mainz direkt mithelfen, die Berliner wieder dahin zu bringen, wo sie in der Hinrunde schon eine Weile standen: auf Tabellenplatz eins. Wenn auch vielleicht nur vorübergehend, denn die Bayern spielen erst am Sonntag in Wolfsburg.