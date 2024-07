Die Reiter für die drei olympischen Disziplinen Dressur, Vielseitigkeit und Springen stehen fest. Zum Abschluss des CHIO Aachen gaben die Ausschüsse der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) die Namen der drei Teammitglieder sowie jeweils einer Reservereiterin bekannt. In der Dressur hatte Isabell Werth auf Wendy ihren Triumphzug in Aachen fortgesetzt. Sie rangiert nun nach ihren souveränen Siegen im Grand Prix Special und der Kür als Nummer zwei hinter der Olympiasiegerin von 2021, Jessica von Bredow-Werndl, die bereits gesetzt und in Aachen nicht mehr am Start ist. Frederic Wandres auf Bluetooth ist der Dritte im Bunde, während Ingrid Klimke auf den Reserveplatz rutschte, nachdem der 16-jährige Hengst Franziskus seine Form in Aachen nicht halten konnte.