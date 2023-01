Die Ironman-WM hat eine neue zweite Heimat gefunden. Wie die Veranstalter nun bekannt gaben, finden die legendären Triathlon-Rennen der Frauen und Männer künftig im Wechsel zwischen Nizza und Hawaii statt. Die Männer ermitteln am 10. September ihre Besten erstmals in der französischen Küstenstadt, die Frauen starten am 14. Oktober in Kailua-Kona. 2024 sind die Männer wieder auf Hawaii zu Gast, die Frauen ziehen nach Nizza um. Diese Rotation soll bis 2026 anhalten. Bereits vor der Vergabe nach Nizza hatte die Entscheidung für teils harsche Kritik gesorgt. "Für mich gehört die Ironman-WM nach Hawaii. Da ist unser Sport geboren, dort gehört er hin", sagte der einstige Hawaii-Sieger Patrick Lange in der Hessenschau. Für Lange ist die Gier nach Profit der Grund für den Eingriff: "Die Kuh wird wohl so lange gemolken, bis sie tot umfällt." Das Rennen über die Distanzen von 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen wird seit 1978 auf Hawaii ausgetragen, seit 1982 unter dem Namen Ironman. Bislang einzige Ausnahme: Die wegen der Corona-Pandemie verschobene Ausgabe von 2021 wurde im Mai 2022 in Utah nachgeholt. 2022 gab es damit zwei WM-Auflagen, da im Oktober auch auf Hawaii gestartet wurde. Dabei wurden die Rennen der Männer und Frauen erstmals an zwei verschiedenen Tagen ausgetragen. Aufgrund explodierender Kosten für die Teilnehmer war die Veranstaltung stark in die Kritik geraten.