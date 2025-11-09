Triathlet Jonas Schomburg hat bei der Ironman-70.3-WM eine Medaille knapp verpasst. Der 31-Jährige, der in diesem Jahr von der Olympischen Distanz auf längere Strecken gewechselt war, belegte nach 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einem Halbmarathon in Marbella den vierten Platz. Er wurde zur Hälfte der Laufstrecke von Weltmeister Caspar Stornes aus Norwegen auf den dritten Platz verdrängt.