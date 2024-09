Laura Philipp hat sich als erst zweite Deutsche zur Ironman -Weltmeisterin gekrönt. Die 37-Jährige gewann beim erstmals in Nizza ausgetragenen Jahreshöhepunkt souverän in 8:45:15 Stunden und hatte nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen deutlichen Vorsprung. Nach Bronze im Vorjahr war es für Philipp die zweite WM-Medaille, zuvor hatte aus Deutschland einzig Anne Haug im Jahr 2019 bei der Weltmeisterschaft auf der Langstrecke triumphiert. „Ich bin einfach sprachlos, ich bin so glücklich“, sagte Philipp im ZDF: „Es war ein unglaublich cooler Tag, auch wenn nicht alles glatt gelaufen ist. Es geht darum durchzuziehen, wenn es richtig weh tut. Das ist mir gelungen. Es ist das beste Gefühl der Welt.“

Sie siegte vor der Britin Katrina Matthews (+8:04 Minuten) und der US-Amerikanerin Chelsea Sodaro (+19:23). Haug erlebte am Sonntag ein persönliches Drama, sie musste auf der Radstrecke wegen eines Plattfußes nach 400 Metern aufgeben. Beim sechsten WM-Start blieb sie damit erstmals ohne Medaille, nie zuvor hatte sie ein Langstreckenrennen vorzeitig beendet. Sie spüre „große Enttäuschung“, sagte Haug: „Man bereitet sich das ganze Jahr auf dieses eine Rennen vor. Dass man es dann nur so weit schafft, ist natürlich tragisch.“

Philipp war auf der Traditionsstrecke auf Hawaii in den Jahren 2019 und 2022 bereits jeweils Vierte geworden, ehe sie im Vorjahr mit Rang drei erstmals aufs Podest kletterte. Anfang Juli hatte sie sich bei der Challenge Roth gegenüber Haug noch um mehr als elf Minuten geschlagen geben müssen. Die beiden deutschen Hoffnungsträgerinnen absolvierten für ihre Verhältnisse ein ordentliches Schwimmen, stiegen vier Minuten nach den Besten aus dem Wasser. Während Haug auf dem Rad nach nur 400 Metern aufgeben musste, spielte Radspezialistin Philipp auf dem mit 2400 Höhenmetern gespickten Kurs ihre ganze Klasse aus. Gemeinsam mit Matthews ging es vorne auf die Laufstrecke, wo sie sich nach zehn Kilometern entscheidend absetzte.

Nach der Premiere der Männer im Vorjahr hatten am Sonntag erstmals die Frauen ihre WM in Nizza ausgetragen. Der Saisonhöhepunkt findet mittlerweile im Jahreswechsel auf der Traditionsstrecke auf Hawaii und an der Cote d'Azur statt. Titelverteidigerin Lucy Charles-Barclay hatte wenige Stunden vor dem Start wegen muskulärer Probleme absagen müssen. Die Männer krönen erst am 26. Oktober auf Hawaii ihren Weltmeister.