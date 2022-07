Ironman in Dresden

Die Premiere des Ironman70.3 in Dresden an diesem Sonntag fällt aus. Das Triathlon-Rennen über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen musste abgesagt werden. Das Rennen könne "nicht stattfinden", hieß es am Mittwoch auf der Homepage von Ironman: "Wir werden allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis zum 5. August ein Update zum weiteren Verlauf geben." Über die Gründe machte Ironman keine Angaben. Probleme hatten sich allerdings seit einiger Zeit schon angedeutet. Die Radstrecke wurde insgesamt dreimal geändert. Auch hier wurden die Ursachen zunächst nicht bekannt. Laut Bild und MDR sollen fehlende Genehmigungen zur Absage geführt haben. Ob es ein Ersatzrennen zu einem anderen Zeitpunkt geben soll, blieb zunächst offen. Für die Premiere, die im September 2001 angekündigt worden war, hatten sich über 2000 Athleten angemeldet.