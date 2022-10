Als im Ziel von Kailua-Kona die besten Triathleten prämiert wurden, wehte die schwarz-rot-goldene Flagge nur am Rande. Nach den Siegen von 2014 bis 2019 und zwei Jahren Corona-Auszeit blieben die deutschen Asse diesmal ohne Triumph auf der Pazifikinsel. Bei den Frauen, die erstmals getrennt am Donnerstag gestartet waren, hatte Titelverteidigerin Anne Haug Platz drei belegt, Laura Philipp war Vierte geworden. Und bei den Männern sorgte der für den besten Ertrag, der 2014 mit seinem Triumph die jüngste deutsche Welle losgetreten hatte - und nun zum letzten Mal auf Hawaii startete: Sebastian Kienle blieb zehn Jahre nach seinem Debüt auf Kona erstmals unter acht Stunden. In 7:55:40 schaffte es der 38-Jährige auf Platz sechs und genoss danach die Ehrenrunde mit Frau und Sohn: "Emotionsexplosion. Viel mehr kann man dazu nicht sagen", sagte er. 2023 will Kienle seine Karriere ausklingen lassen.

Patrick Lange, der Sieger von 2017 und 2018, wurde nach einer Zeitstrafe auf dem Rad und einem gewohnt starken Marathon Zehnter (7:58:20). Nachvollziehen konnte er seine Strafe nicht, wie die Kollegen Florian Angert (Zwölfter) und Laura Philipp, die laut eigenem Bekunden noch drei Tage nach ihrem Rennen auf eine Begründung wartete. Kienle gelang bei seinem letzten Hawaii-Auftritt, nach vielen verletzungsgetränkten Jahren, indes noch mal eine Glanzvorstellung gegen starke Konkurrenz: "Manchmal muss man seine eigene Leistung losgelöst von der Platzierung beurteilen und da muss ich sagen: Da steht sie ganz weit oben", sagte er.