Ironman Hawaii:Erst der Coup, dann der Kollaps

Von Korbinian Eisenberger

Der vierte Platz zählt im Sport zu den unbeliebtesten Errungenschaften, und so war es kaum zu ermessen, was an diesem Samstagnachmittag in der Triathletin Laura Philipp vorgehen musste. Die 36-Jährige aus Heidelberg hatte beim Ironman Hawaii 2019 und 2022 jeweils Rang vier belegt. Nun war sie abermals beim Weltmeisterschaftsrennen in der Gluthitze von Big Island angetreten - und als Dritte über die Ziellinie und damit erstmals aufs Siegerpodium gelaufen. Ihr Trainer und Ehemann Philipp Seipp nahm sie im Ziel mit einer innigen Umarmung in Empfang. Philipp verdrückte einige Tränen, ehe sie ins ARD-Mikro sprach: "Ich war sehr emotional, ich musste sehr, sehr kämpfen."