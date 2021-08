Am Sonntagfrüh, um 6.25 Uhr, waren sie wieder da: Die Langdistanz-Triathleten, die bei der EM der Ironman-Gruppe in Frankfurt ins Wasser stiegen, über 3,8 Kilometer Schwimmen, 185 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. Während der vergangenen eineinhalb Jahre waren nahezu fast alle Rennen der beliebten Langstrecke in Deutschland ausgefallen, auch die EM-Veranstaltung in Frankfurt, das nun das Comeback der Ironman-Rennen hierzulande markierte. Die deutsche Prominenz hatte sich allerdings entschuldigt, der dreimalige Hawaii-Sieger Jan Frodeno bereitet sich wie Patrick Lange und Sebastian Kienle auf den Ironman auf Kona Anfang Oktober vor. Das ebnete den Weg für den Schweden Patrik Nilsson: Der 29-Jährige gewann bei enormer Hitze in 7:59:21 Stunden und fing dabei den lange führenden Dänen Kristian Hogenhaug kurz vor dem Ziel ab. Bester Deutscher war Franz Löschke als Fünfter.

Die Profi-Triathletinnen waren diesmal nicht wie gewohnt in Frankfurt vertreten, die Dachorganisation hatte ihr Rennen diesmal nach Kuopio in Finnland vergeben. Laura Philipp aus Neckargemünd gewann dabei in 8:38:29 Stunden, beachtlich war vor allem ihr Marathon (2:52:45 Stunden) und ihr Guthaben auf die Nächstbeste: mehr als 20 Minuten auf die Amerikanerin Jocelyn McCauley.