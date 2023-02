Angeführt von Vorjahressiegerin Anne Haug treten bei der Challenge Roth in diesem Jahr sämtliche Ironman-Weltmeisterinnen seit 2015 an. Nachdem die Veranstalter schon für die Männer-Konkurrenz der Profis ein erlesenes Feld vorgestellt hatten, verkündeten sie am Donnerstag die Teilnahme der 2019er-Hawaii-Weltmeisterin Haug, der Titelträgerin des vergangenen Jahres, Chelsea Sodaro aus den USA, und der fünfmaligen Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf aus der Schweiz. Zudem wird am 25. Juni in Laura Philipp die Inhaberin der Ironman-Weltbestzeit an den Start über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen gehen. Die Bayreutherin Haug hatte die Challenge i n Roth 2021 und 2022 gewonnen und kann in diesem Jahr den Sieg-Hattrick schaffen. "Ihr könnt euren Augen ruhig trauen", schrieben die Veranstalter in einem Post bei Instagram angesichts des hochkarätig besetzten Feldes. In der Männer-Konkurrenz werden in Sebastian Kienle und Patrick Lange auch zwei deutsche Ironman-Weltmeister starten. Für Kienle, der 2014 auf Hawaii gewonnen hatte, wird es das letzte Rennen über die Langdistanz in Deutschland sein. Der 38-Jährige wird seine Karriere nach dieser Saison beenden.