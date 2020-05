Jan Frodeno hat nach der Verlegung der Ironman-WM in den Februar 2021 einen veränderten Qualifikationsmodus gefordert. "Eine Topform im Februar und im Oktober zu haben, ist möglich, und auch die Vorbereitung bekommt man hin. Unmöglich ist es allerdings, zwei weitere Male innerhalb von zwölf Monaten in Topform zu sein", sagte der 38 Jahre alte dreimalige Titelträger. Frodeno muss als Titelverteidiger seinen Startplatz bestätigen, indem er bei einem Ironman-Rennen bloß das Ziel erreicht. Für viele andere Profis geht die Qualifikation nur über gute Platzierungen oder einen Sieg bei einem Rennen über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Daher müssten die Ironman-Ausrichter die Qualifikation der Profis "unbedingt überdenken und ändern, sonst wird das keine gesunden Konsequenzen haben", so Frodeno. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde das für den 10. Oktober geplante Rennen auf 6. Februar 2021 verschoben. Acht Monate später kommt es auf Hawaii erneut zum WM-Kampf.