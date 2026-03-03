Am vergangenen Mittwoch verbreitete der iranische Torhüter Rashid Mazaheri auf Instagram mehrere Fotos von Ali Chamenei. Darauf wurde das langjährige religiöse Oberhaupt Irans als „Satan“ dargestellt. Mazaheri, der drei Länderspiele bestritten hatte, schrieb dazu: „Deine Herrschaft über dieses heilige Land ist beendet.“ Kurz darauf berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Fars, dass Mazaheri wegen eines mutmaßlichen Betruges vorgeladen worden sei. Angeblich würde er „Lügen erfinden, um sich vor der Begleichung seiner Schulden zu drücken“.