Am vergangenen Mittwoch verbreitete der iranische Torhüter Rashid Mazaheri auf Instagram mehrere Fotos von Ali Chamenei. Darauf wurde das langjährige religiöse Oberhaupt Irans als „Satan“ dargestellt. Mazaheri, der drei Länderspiele bestritten hatte, schrieb dazu: „Deine Herrschaft über dieses heilige Land ist beendet.“ Kurz darauf berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Fars, dass Mazaheri wegen eines mutmaßlichen Betruges vorgeladen worden sei. Angeblich würde er „Lügen erfinden, um sich vor der Begleichung seiner Schulden zu drücken“.
Folgen des KriegesWie soll Iran jetzt noch zur WM?
Lesezeit: 5 Min.
Nach dem Angriff des WM-Gastgebers USA auf Iran hält sich die Fifa bedeckt, möglicherweise zieht der iranische Verband sein Team sogar selbst zurück. Die Frauennationalmannschaft verweigert das Singen der Hymne.
Von Ronny Blaschke
