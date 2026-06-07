Ein Hoteltipp im südlichen Arizona gefällig? Das „Westward Look Grand Resort and Spa“ bei Tucson hätte für die anstehende Woche noch sehr geräumige Suiten mit Pool- und Wüstenblick im Angebot. Und zwar für 99 Dollar pro Nacht. Dafür bekommt man in Amerika in der Regel noch nicht einmal ein Motel-Zimmerchen mit Autobahnblick.
Irans Fußballer bei der WMWillkommen beim Kriegsgegner
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Die Teilnahme von Iran führt zur politisch kompliziertesten Situation der WM-Historie: Statt wie geplant in Arizona bezieht das Team nun in Mexiko sein Quartier – spielen muss es aber in den USA. Und es ist absehbar, dass die Konflikte rund um die Elf im Turnier eskalieren.
Von Raphael Geiger und Boris Herrmann, Istanbul/Tucson
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