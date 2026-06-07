Die Teilnahme von Iran führt zur politisch kompliziertesten Situation der WM-Historie: Statt wie geplant in Arizona bezieht das Team nun in Mexiko sein Quartier – spielen muss es aber in den USA. Und es ist absehbar, dass die Konflikte rund um die Elf im Turnier eskalieren.

Von Raphael Geiger und Boris Herrmann, Istanbul/Tucson