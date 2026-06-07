Zum Hauptinhalt springen

Irans Fußballer bei der WMWillkommen beim Kriegsgegner

Lesezeit: 7 Min.

Ankunft aus Antalya: Die iranischen Spieler, vorne Verteidiger Ehsan Haji Safi, nach ihrer Landung in Tijuana.
Ankunft aus Antalya: Die iranischen Spieler, vorne Verteidiger Ehsan Haji Safi, nach ihrer Landung in Tijuana. Guillermo Arias/AFP

Die Teilnahme von Iran führt zur politisch kompliziertesten Situation der WM-Historie: Statt wie geplant in Arizona bezieht das Team nun in Mexiko sein Quartier – spielen muss es aber in den USA. Und es ist absehbar, dass die Konflikte rund um die Elf im Turnier eskalieren.

Von Raphael Geiger und Boris Herrmann, Istanbul/Tucson

SZ bei Google bevorzugen

Ein Hoteltipp im südlichen Arizona gefällig? Das „Westward Look Grand Resort and Spa“ bei Tucson hätte für die anstehende Woche noch sehr geräumige Suiten mit Pool- und Wüstenblick im Angebot. Und zwar für 99 Dollar pro Nacht. Dafür bekommt man in Amerika in der Regel noch nicht einmal ein Motel-Zimmerchen mit Autobahnblick.

Zur SZ-Startseite

Fußball-Weltmeisterschaft
:Die WM-Stadien im Überblick

Erkunden Sie die Spielorte - und das Quartier der deutschen Nationalmannschaft - in unserer interaktiven Karte.

SZ PlusVon Christian Helten, Stefan Kloiber und Markus Schäflein

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite