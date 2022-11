Von Javier Cáceres, ar-Rayyan

Manchmal hilft es, wenn man einander festhält. Und manchmal wirken diese Kreise, die Fußballmannschaften auf dem Rasen bilden, nicht mehr so banal wie sonst. Kurz nach 16 Uhr, wenn die Sonne allmählich untergeht und am Horizont so prächtig verglüht, dass sie ein prima Motiv für einen Social-Media-Account hergeben würde, wenn der Hintergrund nicht von so vielen Baustellen und einer gigantischen Einkaufs-Mall verunstaltet wäre, kurz nach 16 Uhr also spielt sich auf dem Trainingsplatz der Iraner dasselbe Ritual ab.