Die Berge in Iran waren für Nasim Eshqi, 42, lange Zeit der einzige Ort, an dem sie sich frei fühlen konnte. In Abgeschiedenheit ist sie geklettert, ohne Kopftuch und gemeinsam mit Männern – was in Iran verboten ist. Mehrmals wurde sie von der Sittenpolizei verhaftet. Seit Herbst 2022 lebt sie in Italiens Bergen. Von dort setzt sie sich für die Rechte von Frauen in ihrer Heimat ein. Und klettert weiterhin: Über 100 Routen hat sie als erste begangen.

Frau Eshqi, wie ist das Klettern in Iran?

Ganz anders als in Europa, weil es unbekannt ist. Kaum jemand weiß, dass es Klettern als Sport überhaupt gibt. Und als Frau hat man generell in Iran nicht viele Möglichkeiten, um überhaupt Sport zu machen. Im Fernsehen werden kaum Sportarten gezeigt, deshalb weiß man nicht, was für verschiedene Arten existieren. Frauen müssen laut Vorschrift zudem stets getrennt von Männern Sport treiben – außer in den Bergen, wo die Sittenpolizei schwer hinkommt.

Wie haben Sie vom Klettersport erfahren?

Als ich 23 war und Sportwissenschaft studiert habe, war ich mit der Universität auf einem Ausflug wandern. Dabei habe ich Leute kennengelernt, die mich später zum Klettern mitgenommen haben. Ich wusste beim ersten Mal noch nicht, dass das meine Sportart werden wird. Aber ich wusste, dass ich gern weiter klettern möchte. Ich war schon als Kind hyperaktiv, rebellisch, nonstop in Bewegung. Deshalb war ich erst mal froh über jeden Sport, den ich machen konnte.

Wie wurde das Klettern zu Ihrer Leidenschaft?

Am Anfang war ich richtig schlecht. Ich war zwar kraftvoll, aber konnte meine Kraft am Fels nicht einsetzen. Ich konnte sie nicht richtig kontrollieren. Das Klettern war wie eine neue Welt für mich. Und ich habe diese neue Welt geliebt. Vor allem auch dadurch, dass ich mehr draußen sein konnte. In den Bergen hatte ich mehr Freiheit. Ich konnte dem sozialen Druck entfliehen.

Und auch dem Gesetz?

Ganz genau. Beim Klettern entscheidet die Natur, nicht das Gesetz. Ich bin gemeinsam mit Männern geklettert und habe meinen Hidschab nicht getragen. Aber wir wurden teilweise von der Sittenpolizei verhaftet.

Wissen Sie noch, wie oft?

Insgesamt mehr als zehnmal. Die Polizisten sind in die Berge gekommen und haben uns mitgenommen. Sie haben uns tagelang festgehalten. Und wir mussten sie natürlich bezahlen, damit sie uns freilassen.

Detailansicht öffnen "Ich weiß nicht, woher diese Kraft kam": Kletterin Nasim Eshqi lebt heute im Exil in Italien. (Foto: Giuseppe Lami/Zuma Press/Imago)

Haben Sie jemals daran gedacht, aufzugeben?

Ja. Ich war mehrmals an dem Punkt, an dem ich über Selbstmord nachgedacht habe. Ich habe ja nichts Falsches gemacht, war einfach nur klettern, aber wurde wie eine Kriminelle behandelt. Als hätte ich jemanden umgebracht oder eine Bank überfallen. Die Polizisten haben mich beleidigt, mich als Hure beschimpft, wirklich die schmutzigsten Wörter benutzt. Sie haben behauptet, dass ich mich gegen Gott stelle. All das zerstört einen. Nach einer Verhaftung bin ich einen Monat lang nicht aus dem Haus gegangen. Ich habe tagelang ununterbrochen geweint. Aber ich habe es jedes Mal geschafft, meine zerbrochenen Teile zusammensetzen und aufzustehen. Ich weiß nicht, woher diese Kraft kam.

Im Herbst 2022 sind Sie in Europa geblieben, kurz nachdem die Iranerin Mahsa Amini von der Sittenpolizei verhaftet und geschlagen wurde und anschließend in einem Krankenhaus gestorben ist. Sie war in Haft, weil sie ihren Hidschab nicht den Vorschriften entsprechend getragen haben soll. In früheren Interviews haben Sie gesagt, dass das Klettern für Sie nach Aminis Tod seinen Sinn verloren hat. Wie ist das heute?

Ich war im selben Polizeirevier wie Mahsa, wo sie geschlagen wurde. Es tut mir immer noch weh, wenn ich darüber spreche. Mahsa war im Prinzip wie jedes Mädchen, das wir im Alter von 20 Jahren auf der Straße sehen. Und auch ich hätte damals in Iran von der Polizei ermordet werden können. Nach Mahsas Tod habe ich beim Klettern kein Glück mehr gespürt. Bis dahin war das Klettern für mich wie eine Flucht. Wir Kletterer reden ja alle gern über Freiheit in den Bergen, wie wir uns dort selbst spüren, uns selbst besser kennenlernen. Ich habe gemerkt, dass ich nicht eine solche Freiheit spüren und das Leid der anderen ignorieren möchte.

Sondern?

Ich möchte meine Freiheit nutzen, um auch anderen etwas zu geben. Ich möchte das Bewusstsein dafür schärfen, was in Iran passiert. Deshalb bin ich in Italien geblieben. Hier kann ich frei sprechen. Als ich in Iran geklettert bin, habe ich versucht, im Schatten zu bleiben, weil alles andere gefährlich war. Hier kann ich klettern und zudem reden. Ich habe in den letzten zwei Jahren viele Interviews gegeben und halte Vorträge in verschiedenen Ländern. So kann ich den Frauen in Iran eine Stimme geben. Ich möchte meine Plattform als Kletterin nutzen, um die Stimme von Menschen zu sein, die keine Plattform haben.

Dazu haben Sie letztes Jahr auch ein Projekt gestartet mit dem Namen „Wenn der Berg spricht“. Was machen Sie dabei?

Ich mache dieses Projekt zusammen mit meinem Partner, Sina Heidari. Wir wollen in jedem Land, in dem wir sind und in dem das möglich ist, eine neue Route in den Bergen eröffnen und die nach einer Menschenrechts- oder Frauenrechtsbewegung benennen. Die Stimme dieser Kämpfer soll wie ein Echo in den Bergen widerhallen.

Elnaz Rekabi ist eine Klettersportlerin aus Iran, die auch bei Olympia antritt. Sie sorgte für Aufsehen, als sie 2022 in Seoul ohne Kopftuch geklettert ist. Kennen Sie sie persönlich?

Ja, leider ist sie ein Teil des Regimes. Jeder, der unter der Flagge des islamischen Regimes an Wettkämpfen teilnimmt, soll auch für positive Schlagzeilen in den Medien sorgen – und damit von den negativen Nachrichten ablenken. Es ist Propaganda. Mir hat das Regime etwas Ähnliches angeboten, als ich noch aktive Kickboxerin war. Ich habe das abgelehnt. Leider ist Rekabi ein Opfer des Systems. Trotzdem gibt es meiner Meinung nach keine Entschuldigung. Jede Frau, die mit dem islamischen Regime zusammenarbeitet, verrät die Revolution und die Freiheit.

In den Medien wurde es oft als Protest gedeutet, dass Rekabi in Seoul kein Kopftuch getragen hat.

Man muss sich ja bloß die Fakten ansehen. Rekabi hat alle offiziellen Wettkämpfe im vergangenen Jahr unter der Flagge Irans bestritten. Das ist in aller Regel nur mit dem Geld des Regimes möglich. Wenn sie in Paris antreten wird, wird sie auch dort einen Hidschab tragen. Wie kann eine derartige Repräsentantin angeblich für die Rechte all jener kämpfen, die keinen Hidschab tragen wollen?

Es scheint generell viele falsche Annahmen über Iran zu geben.

Ja, es ist schwierig, die Zusammenhänge zu verstehen. Zum Beispiel glauben viele, dass die Kultur in Iran eben so ist, dass Frauen unterdrückt werden und die Frauen das sogar mögen. Aber das ist Propaganda. In Iran werden Frauen als weniger wert als Männer erachtet. Sogar bei Versicherungen gilt, dass wenn eine Frau beispielsweise bei einem Autounfall stirbt, die Versicherung der Familie nur die Hälfte des Wertes zahlt im Vergleich zu einem verstorbenen Mann. Das Regime sieht nur den sexuellen Teil der Frauen, reduziert sie also auf ihre Rolle als Mutter. Das gilt für alle Länder mit einem islamischen Regime. Als Kind habe ich es gehasst, ein Mädchen zu sein.

Und jetzt? Hassen Sie es auch, eine Frau zu sein?

Als ich an der Universität studiert habe, hat sich das geändert. Denn da habe ich gesehen, dass meine Dozentinnen stark sind. Das hat mir gezeigt, dass auch ich als Frau stark sein kann. Und meine Stimme benutzen muss. Als Einzelperson kann ich das Regime nicht ändern. Aber ich kann über die Realität berichten, und wenn die Zustände in Iran allen bewusst werden, können wir das Regime für eine bessere Zukunft ändern. Und dafür gibt mir das Klettern tatsächlich die Kraft. Wenn ich mit anderen klettere, meine Leidenschaft also teile, fühle ich mich mit anderen verbunden. Das motiviert mich.

Der Sport hat Sie also überhaupt erst zu einer Menschenrechtsaktivistin gemacht?

Als Frau aus Iran erklimme ich nicht nur Berge, sondern musste dazu viele Hindernisse überwinden. Es ist unmöglich für mich, allein über den Sport zu sprechen. Ich möchte auch gar nicht über meinen Bizeps reden. Natürlich bin ich stark, wie viele andere Kletterer auch. Für mich ist es aber unbedeutend, nur über meine Leistung beim Klettern zu reden. Ich habe eine Botschaft, die ich anderen Menschen mitteilen möchte. Sport bedeutet für mich, etwas für andere Menschen zu tun, etwas Gutes zu tun.

Haben Sie noch Freunde und Familie, die in Iran leben und mit denen Sie in Kontakt stehen?

Wir haben kaum Kontakt. In Iran ist es nicht leicht, Internet zu haben. Das alles ist blockiert und der Empfang für Plattformen, über die man sich hierzulande austauschen kann, deshalb sehr schlecht. Und dann haben natürlich viele in Iran Angst, dass sie Probleme bekommen könnten. Selbst als ich noch in Iran gelebt habe, hatte ich nur wenig Kontakt zu meiner Familie. Wir haben zwei verschiedene Mentalitäten. Meine Familie ist nicht so rebellisch.

Gibt es trotz all dieser negativen Dinge etwas, das Sie an Ihrem Heimatland vermissen?

Iran hat mich zu der Frau gemacht, die ich bin. Und Iran ist nicht das, was das islamische Regime darstellt. Das Land hat eine Geschichte voller Menschlichkeit, Respekt und Liebe zur Natur. Wir sprechen zudem Farsi, also kein Arabisch, und haben das nur durch Widerstand gegen die arabischen Eroberer bewahren können. Fast jedes andere Land hat seine Sprache nach der arabischen Eroberung verloren. Ich vermisse meine Sprache, die Geschichten, Witze, meine Freunde und die Kultur. Der wahre Iran ist das, was im Herzen und im Kopf der Iraner existiert, die jetzt dafür kämpfen, ihr Land von den Diktatoren zurückzubekommen.

Glauben Sie, dass Sie eines Tages nach Iran zurückkehren werden?

Ziemlich sicher. Das iranische Volk wird die Diktatur stürzen. Viele aus der jungen Generation lehnen den Koran, den das Regime als heilige Schrift bezeichnet, ab. Selbst, wenn ich nicht zu Lebzeiten und nicht physisch zurückkehre, wird die jüngere Generation fortführen, woran ich glaube. So gesehen, bin ich auch jetzt noch immer dort.