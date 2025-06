Von Johannes Knuth

Als die Gewissheit da ist, verdaut jeder seinen Schock anders. Manche raunen. Andere sind still, das Entsetzen ins Gesicht gestempelt. Viele vergessen zunächst, zu applaudieren. Dabei haben die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) doch soeben ein neues Oberhaupt gekürt. Weißer Rauch über den fünf Ringen! Das ereignet sich tatsächlich in etwa so häufig wie eine Papstwahl. Doch das alles wird nun von einer Erkenntnis überschattet, die selbst erfahrene IOC-Mitglieder überrumpelt: dass einer der engsten Wahlkämpfe um das höchste Amt im Weltsport schon jetzt, nach nur einer Wahlrunde, entschieden sein soll.